Ladki Ka Funny Video: सोशल मीडिया की दुनिया मजेदार वीडियो से भरी पड़ी है. यहां हर रोज बड़ी तादाद में वीडियो देखे और अपलोड किए जाते हैं. मगर इनमें भी कुछ इतने मजेदार होते हैं जो आते ही छा जाते हैं और लंबे समय तक देखे जाते हैं. इस समय एक ऐसा ही वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब देखा जा रहा है. वीडियो एक लड़की से जुड़ा है जो फोन पर बात करते हुए ऐसा कुछ करती है देखकर हंसी नहीं रुकेगी. ये फनी वीडियो अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे पसंद किया है.

वायरल हो रहे चंद सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि एक लड़की ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर का इस्तेमाल कर रही है. वो इसपर चढ़ती है, पर कई सेकंड बाद भी एक फीट ऊपर नहीं पहुंच पाती. दरअसल वो एक गलती कर बैठी, वो है गलत दिशा से आ रहे एस्केलेटर का इस्तेमाल करना. देख सकते हैं कि लड़की फोन पर बात कर रही है और ऊपर आ रहे एस्केलेटर पर ही ऊपर जाने के लिए चढ़ गई. कुछ सेकंड बाद जब उसे गलती का पता चला तो तुरंत सही दिशा से आ रहे एस्केलेटर पर चढ़ गई और पहुंच गई. वीडियो में ये दृश्य देखना खूब मजेदार लगता है.

यहां देखें फनी वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by hepgul5 (@hepgul5)

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर खूब वायरल हो रहा है. इसे hepgul5 के यूजर ने भी शेयर किया है.