Ladki Ka Video: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारा खूब मनोरंजन होता है. मगर कई बार यही प्लेटफॉर्म बहुत कुछ सिखा भी जाता है. अभी एक ऐसा ही वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो एक लड़की से जुड़ा है जो अपनी नासमझी की वजह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती थी. हालांकि वक्त रहते एक लड़की ने उसे बचा लिया. वीडियो कुछ ही समय में एक लाख से ज्यादा बार देखा जा सकता है और सैकड़ों लोगों ने इसपर कमेंट किया है.

वीडियो में देख सकते हैं कि करीब पंद्रह साल की लड़की एक दुकान के बाहर किसी महिला से बातें कर रही है. उसे बिल्कुल भी आभास नहीं होता है कि चंद कदम दूर ही एक शख्स गाड़ी के पास खड़ा है. वो दिखावे के लिए फोन पर बात कर रहा है मगर उसके इरादें लड़की को किडनैप करने के हैं. इधर लड़की इससे अंजान जैसे ही उसके करीब पहुंचती है कि शख्स तुरंत अलर्ट हो गया. देख सकते हैं कि रोड किनारे खड़ी कार का दरवाजा पहले ही खुला है.

लड़की जब शख्स के करीब पहुंची, वो उसे कार के भीतर धक्का देने ही वाला था कि तभी चमत्कारिक दृश्य देखने को मिला. दरअसल लड़की पहले जिस महिला से बातें कर रही थी वो पहले शख्स के इरादें जान गई. अब जैसे ही शख्स ने लड़की को कार में धक्का देकर किडनैप करने की कोशिश की, महिला दौड़कर लड़की के पास पहुंची और उसके कंधों पर हाथ रखकर आगे चली गई. महिला ने अपनी इसी चालाकी से लड़की को किडनैप होने से बचा लिया. वहीं शख्स जब अपने इरादे में कामयाब नहीं हुआ, तुरंत गाड़ी में सवार होकर फरार हो गया.

