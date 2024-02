Ladki Ka Video: हाथी के साथ मस्ती करने पहुंची थी लड़की, मगर गजराज ने ऐसा पटका भूल ना सकेगी | देखें वीडियो

Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर रोजाना सैकड़ों हजारों की संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं. मगर इनमें से कुछ ही नजारे ऐसे होते हैं, जो हर किसी को चौंकाने का काम करते हैं. फिलहाल इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है. इसमें देख सकते हैं कि एक लड़की जंगल में जाती है और हाथी के साथ फोटो खिंचाने की तमन्ना रखती है. मगर उसके साथ जो कुछ हुआ उसे जिंदगी में याद रखेगी. दरअसल, हाथी ने लड़की को उठाकर पटक दिया जिसके बाद लड़की दर्द से कराहते हुए भाग निकली.

यूं तो हाथी काफी शांत जानवर माने जाते हैं लेकिन एक बार इन्हें गुस्सा आ जाए फिर इन्हें शांत करना मुश्किल हो जाता है. जंगल में उथल-पुछल मचाने के साथ-साथ गुस्सैल हाथी रिहायशी इलाकों में भी तांडव मचा देते हैं. गुस्सैल हाथी के सामने शेर जैसे जानवर भी जाने से डरते हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में भी हाथी का गुस्सा देखने को मिल रहा है. इसमें एक लड़की दिख रही है जो हाथी के साथ स्टाइलिश फोटो खिंचाना चाहती थी और उसके पास चली गई. पहले तो हाथी शांत रहा मगर जैसे ही लड़की ने कैमरा पकड़े अपने साथी को कुछ इशारा किया हाथी भड़क गया.

Girl tries to make friends with an elephant and finds out pic.twitter.com/DD5jGR6qjk

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) February 21, 2024