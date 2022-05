Ladki Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में पिछले कुछ समय तक पाकिस्तानी टिक टॉक स्टार हुमायरा असगर (TikToker Humaira Asghar) का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ. करीब पंद्रह सेकंड का वो वीडियो जंगल में ऐसी जगह शूट किया गया जिसके बैकग्राउंड में भीषण आग लगी थी. हालांकि अपने इसी वीडियो के चलते वो चौतरफा घिर भी गईं. आरोप लगाए गए कि उन्होंने चंद सेकंड का वीडियो शूट करने के लिए जंगल में आग लगा दी, जिससे बड़ा खतरा पैदा सकता था. वीडियो सामने आने के बाद देश-विदेश में उनकी खूब आलोचना हुई और फिमेल टिकटॉकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.Also Read - Bandar Ka Video: चोरी के लिए बंदर ने लगाया तगड़ा जुगाड़, जिसने देखा सोच में पड़ गया | देखें ये वीडियो

अब विवाद बढ़ता देख हुमायरा असगर ने खुद आकर पूरे मामले में सफाई दी है. उन्होंने कहा कि वीडियो शूट के लिए जंगल में कहीं भी आग नहीं लगाई गई और बल्कि वहां एक पहाड़ी के बड़े से हिस्से में पहले से ही आग लगी थी. लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं. उनका एक वीडियो भी अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया में अपलोड किया गया है. Also Read - Optical Illusion: तेज दिमाग है तो 10 सेकंड में ढूंढ लेंगे तस्वीर में छिपा पेंगुइन, नहीं तो 24 घंटे में भी हल नहीं मिलेगा

वीडियो में वो कहती नजर आती हैं, ‘हम जंगल में आए हुए हैं और यहां आग लगी हुई है.’ इसके बाद वो पास में खड़े एक शख्स से आग लगने की वजह पूछती हैं? जवाब में शख्स ने बताया कि इलाके में बड़े-बड़े सांप हैं इसलिए जंगल में आग लगाई गई है. इससे उनके बच्चों की जिंदगी को भी खतरा होता है. शख्स के इतना सुनते ही वीडियो बना रहा अन्य शख्स हुमायरा असगर से तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है. Also Read - Viral Video: मोबाइल तोड़कर हीरोपंती दिखा रहा था लड़का, तभी जो हुआ चौंक जाएंगे | देखें ये वीडियो

#Pakistani #TikTok sensation who faced backlash for posing by #forestfire has issued a video explanation and clarified her stand. Watch this video to know more.#HumairaAsghar #ViralVideo pic.twitter.com/SdNqGMNZ0i

— India.com (@indiacom) May 19, 2022