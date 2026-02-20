By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ladki Ka Video: चाय पीने के बाद कुल्हड़ तक खा गई लड़की, हर बाइट में लिया ऐसा आनंद देखते रह जाएंगे | देखें वीडियो
Ladki Ka Video: इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़की चाय पीने के तुरंत बाद कुल्हड़ को चबा-चबाकर खाने लगी.
Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर यूं तो सैकड़ों वीडियो रोजाना अपलोड किए जाते हैं. मगर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिन्हें जितनी बार भी देखो मन नहीं भरता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सामने आया है जिसे देखकर हर कोई दंग है. वीडियो एक लड़की से जुड़ा है जो ट्रेन में बैठी है. इस दौरान उसने चाय पीने के बाद जो किया हर कोई सोच में पड़ गया. इसी दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. इसे देखने के बाद नेटिजन्स जमकर प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.
कुल्हड़ खा गई लड़की
इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ट्रेन से सफर कर रही है. इसी दौरान उसने कुल्हड़ वाली चाय खरीदी और चुस्की लेने लगी. लड़की ने पहले चाय का आनंद लिया. फिर ऐसा अंदाज दिखाया कि हर कोई दंग रह गया. आमतौर पर लोग चाय पीने के बाद कुल्हड़ फेंक देते हैं. मगर उस लड़की ने कुल्हड़ ही खाना शुरू कर दिया. वो कुल्हड़ को ऐसे खाने लगती है मानो कोई केक खा रही है. दूसरे लोगों के लिए ये चौंकाने वाला नजारा रहा. मगर उस लड़की ने बड़े आनंद के साथ कुल्हड़ को खाया. उसके इसी अंदाज पर लोग चकित हैं.
यहां देखिए वायरल वीडियो:
View this post on Instagram
चौंका रहा ये नजारा
कई लोगों को मिट्टी का स्वाद काफी पसंद आता है, हो सकता है कि लड़की भी उन्हीं में से हो. ऐसा नेटिजन्स का मानना है. एक यूजर ने वीडियो देखकर लिखा, ‘क्या बात है ऐसा स्वाद शायद ही किसी को नसीब हो.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘लड़की को कुल्हड़ खाने में आनंद आ रहा है.’ इस वीडियो को priya_mishra__017 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे हजारों की संख्या में लोग देख चुके हैं और लाइक भी कर चुके हैं. साफ कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है.