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Ladki Ka Video: चीन में कुंग फू सीखने पहुंची लड़की, मगर जो हुआ सोच-सोचकर हंसेंगे आप | देखें मजेदार वीडियो

Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर कुंग फू से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स भी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर एक लड़की से जुड़ा मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने लोगों को हंसाना शुरू कर दिया. इसमें वह कुंग फू सीखने के लिए चीन पहुंचती है. वीडियो की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि लड़की कुंग फू सीखने के लिए कड़ी ट्रेनिंग लेने को तैयार है. वह पूरी हिम्मत और उत्साह के साथ अपने गुरु के सामने खड़ी होती है. कुंग फू सिखाने वाले गुरुजी उसे ताकत और सहनशक्ति की परीक्षा के लिए तैयार करते हैं. वीडियो देखकर समझ आता है कि कुंग फू सीखना बिल्कुल आसान नहीं है.

डंडा पड़ते ही बिलबिला उठी लड़की

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि गुरुजी लड़की के हाथ पर डंडा मारकर उसकी ताकत और सहनशक्ति की परीक्षा लेते हैं. लड़की भी बिना डर के इसके लिए तैयार हो जाती है. जैसे ही गुरुजी डंडा मारते हैं, वह डंडा टूट जाता है. यह देखकर लोग चौंक जाते हैं. हालांकि लड़की उस समय अपने चेहरे पर दर्द नहीं दिखाती और सामान्य रहने की कोशिश करती है. लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ मुंह करती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह चुपचाप रोने लगती है. उसके चेहरे के भाव से साफ पता चलता है कि उसे काफी दर्द हुआ है, फिर भी वह अपने जज्बे को कमजोर नहीं पड़ने देती.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

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कठिन ट्रेनिंग ने किया प्रेरित

वीडियो में आगे लड़की अपनी बाकी कुंग फू ट्रेनिंग भी दिखाती है. इसमें वह अलग-अलग तरह के अभ्यास करती नजर आती है, जैसे संतुलन बनाना, ताकत बढ़ाने वाली एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट की तकनीकें सीखना. उसकी मेहनत और लगन देखकर लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं, कई सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो को प्रेरणादायक बता रहे हैं. उनका कहना है कि सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और हिम्मत बहुत जरूरी होती है. इसे trendingdesh नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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