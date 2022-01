Ladki Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया भी बड़ी अजीब है. यहां तरह-तरह के वीडियो सुर्खियां बटोरते हैं. कभी स्टंट वीडियो तो कभी वाइल्ड लाइफ वीडियो नियमित अंतराल पर वायरल होते हैं. अब एक 12 वर्षीय लड़की का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुक्के मार-मारकर एक अच्छे खासे पेड़ को गिरा देती है. ये वीडियो अपने आप में काफी यूनिक है. वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स लड़की से काफी इंप्रेस नजर आ रहे हैं. यह वीडियो क्लिप साल 2017 का बताया जा रहा है लेकिन अब ये फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.Also Read - Viral Video: कश्मीर की सड़कों की खराब हालत दिखाने के लिए रिपोर्टर बनी छोटी बच्ची, अंदाज पर फिदा हो गया इंटरनेट- देखें वीडियो

डेली मेल की साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार, "लड़की का इवनिका है. उनके इस कौशल का श्रेय उनके पिता रुस्तम सदवाकस को जाता है, जो एक पेशेवर बॉक्सिंग ट्रेनर भी हैं. उन्होंने बताया था कि वह इवनिका और उसके सात भाई-बहनों को बचपन से ही ट्रेनिंग देते आ रहे हैं. इवनिका दिन में एक या दो बार ट्रेनिंग करती है. वो बॉक्सिंग के प्रति काफी क्रेजी है. वो अपने पंचों से दरवाजे को या पेड़ को ढहा सकती है."

यहां देखें वीडियो:

Watch Little Evnika Saadvakass also known as the 'World's Strongest Girl' punching down a tree using her Amazing boxing skills.

Shes has been training hard since she was three and dreams of becoming a professional boxer one day. pic.twitter.com/A4ERWjB57b

— Quarantine Traders (@QuarantineTrad1) January 8, 2022