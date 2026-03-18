  • Hindi
  • Viral
  • Ladki Ka Video Saree Me Ladki Ne Chalayi Bike Cute Girl Ka Video Google Trends Girl On Bike With Saree See What Happened Next Beautiful Video Went Viral

Ladki Ka Video: साड़ी पहनकर बाइक दौड़ाने लगी 'हुस्न की परी', तभी जो हुआ बार-बार देखेंगे | देखें वीडियो

Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जिसने भी देखा दंग ही रह गया. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

Published date india.com Published: March 18, 2026 8:56 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Ladki Ka Video

Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ सामान्य नजर आते हैं मगर कुछ इतने खूबसूरत होते हैं कि लोग उन्हें बार-बार देखते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एक खूबसूरत लड़की साड़ी पहने हुए नजर आती है, जो किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही. उसने बेहद सलीके से खुद को सजाया है और उसका आत्मविश्वास लोगों को और भी ज्यादा प्रभावित करता है. वीडियो की खास बात यह है कि लड़की पारंपरिक साड़ी पहनकर बाइक चलाते हुए दिखाई देती है, जो आमतौर पर कम देखने को मिलता है.

साड़ी में चलाई बाइक

देख सकते हैं कि जैसे ही यह लड़की साड़ी पहनकर सड़क पर बाइक लेकर निकलती है, वहां मौजूद लोगों की नजरें उस पर टिक जाती हैं. उसका अंदाज, आत्मविश्वास और अलग स्टाइल हर किसी को हैरान कर देता है. आमतौर पर बाइक चलाते समय लोग आरामदायक कपड़े पहनते हैं, लेकिन इस लड़की ने साड़ी में भी बेहतरीन तरीके से बाइक संभालकर यह साबित कर दिया कि आत्मविश्वास और हुनर से कुछ भी संभव है. उसका यह अनोखा अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है और यही वजह है कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम पर देखिए इस वीडियो को यहां:

महिला ने ली सेल्फी

वीडियो में एक और दिलचस्प पल देखने को मिलता है, जब एक मुस्लिम महिला इस नजारे को देखकर हैरान रह जाती है. वह जिस व्यक्ति के साथ बाइक पर होती है, उसे रुकने के लिए कहती है. इसके बाद वह साड़ी पहने लड़की के पास जाती है और उसके साथ सेल्फी लेती है. यह पल वीडियो को और भी खास बना देता है. इस वीडियो को
thebharatpost_ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.