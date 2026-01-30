By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ladki Ka Video: लड़की से बोला 'धुरंधर' का गाना सुना दो प्लीज, फिर जो सिंगिंग हुई सोच नहीं सकते | देखें वीडियो
Ladki Ka Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़की पार्क में धुरंधर का गाना गा रही है. आवाज सुनकर हर कोई इंप्रेस हो गया.
Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर कभी डांस तो कभी सिंगिंग के वीडियो छाए ही रहते हैं. कोई शानदार डांसिंग स्टाइल से छा जाता है तो कोई बेहतरीन सिंगिंग से सबका दिल जीत लेता है. इनमें कई नजारे तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें जितनी बार भी देखो मन ही नहीं भरता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. वीडियो एक लड़की की सिंगिंग से जुड़ा है. पार्क में डिमांड पर लड़की गाना गाना शुरू कर देती है. शुरुआत में लगा कि लड़की ऐसे ही नॉर्मल आवाज में गाएगी मगर उसने अपनी सिंगिंग से सबके होश ही उड़ा दिए. अब उसका वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है.
लड़की की जबरदस्त सिंगिंग
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की पार्क में दिखाई दे रही है. उसके साथ मालूम होता है कि एक लड़का भी मौजूद है. वो ही उससे धुरंधर का गाना सुनाने के लिए कहता है. लड़की उसकी बात मान लेती है और धुरंधर का सुपरहिट सॉन्ग ‘कारवां’ को गाने लगती है. इतना ही नहीं लड़की के साथ वाला लड़का अपने मुंह से बैकग्राउंड म्यूजिक देने लगता है. देखते ही देखते दोनों ने इस गाने पर समा बांध दिया. मालूम होता है कि इसी दौरान उनके किसी साथी ने वीडियो भी बना लिया.
धुरंधर के गाने से मचाया धमाल
लड़की अब जबरदस्त सिंगिंग से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी धूम मचाने लगी है. उसने एक बार रिदम क्या पकड़ा अंत में नहीं छोड़ा. इसी वजह से लड़की जबरदस्त सिंगिंग कर सकी. उसका यह वीडियो ky_collective नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर मिलियन्स में लाइक्स और व्यूज भी पड़ चुके हैं. इसी से वीडियो की वायरलता का अंदाजा आप लगा सकते हैं.
यहां देखिए वायरल वीडियो:
वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, ‘क्या शानदार आवाज है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, और ‘मेहनत करो छा जाओगी.’ कई यूजर ने वीडियो पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रियाएं भी दी हैं.