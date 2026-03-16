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VIDEO: हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी लड़की ने बनाया ऐसा वीडियो, देखते ही भड़क गए नेटिजन्स

Viral Video Today: वीडियो में देखेंगे कि लड़की गंभीर रूप से घायल है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है. मगर हैरानी होगी कि लड़की ने इस दौरान भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ा.

लड़की का ये वीडियो देखकर नेटिजन्स भी चौंक गए हैं. (Photo/Instagram)

Girl Viral Video: आजकल सोशल मीडिया का असर लोगों की जिंदगी पर इस कदर बढ़ गया है कि लोग हर स्थिति में वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं पाते. चाहे खुशी का पल हो या मुश्किल वक्त, कई लोग कैमरा ऑन करना नहीं भूलते. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की हॉस्पिटल के बेड पर लेटे-लेटे रील बनाती दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है. उसके सिर और माथे में बुरी तरह चोट लगी हुई नजर आती है. यहां तक हाथ और पैर में भी पट्टी बंधी हुई नजर आती है. इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोट कितनी गंभीर लगी है. लड़की जब अपना मास्क नीचे करती है तो चेहरे पर भी चोट के निशान दिखाई देते हैं.

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वीडियो देखकर हैरान रह गए लोग

मगर ऐसी हालत में भी लड़की ने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा. उसने बैकग्राउंड में एक गाने के साथ रील बनाई, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को इंस्टाग्राम पर stm.pari.04 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस क्लिप को अब तक एक लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि हजारों लोगों ने इसे लाइक भी किया है. इसके साथ ही यूजर्स लगातार कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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वीडियो देखकर क्या बोले नेटिजन्स

कई लोगों को लड़की का यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि प्यार की लड़ाई इतनी खतरनाक भी हो सकती है. वहीं दूसरे ने कमेंट किया कि कुछ भी हो जाए, रील बनाना बंद नहीं होना चाहिए. एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि जान चली जाए लेकिन रील नहीं रुकनी चाहिए. इसी तरह कई लोग इस वीडियो पर अलग-अलग तरह के मजेदार और तंज भरे कमेंट कर रहे हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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