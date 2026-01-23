  • Hindi
Viral Video Today: पापड़ की तरह ब्लेड चबा गई लड़की, तभी जो हुआ जिंदगी में नहीं देखा होगा | देखें वीडियो

Viral Video Today: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे लड़की ने धारदार ब्लेड मुंह में रखे और उन्हें पापड़ की तरह चबाते हुए नजर आती है.

Published date india.com Updated: January 23, 2026 4:24 PM IST
By Ikramuddin
ब्लेड चबाते हुए नजर आ रही लड़की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो किसी को भी हैरान कर देगा. वायरल वीडियो एक लड़की से जुड़ा है जिसने कैमरे के सामने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे. आंखों पर यकीन नहीं होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है. वीडियो में दरअसल लड़की रेजर ब्लेड्स को पापड़ की तरह मुंह में डालकर चबाती हुई नजर आती है. फ्रेम में फिर फिर जो कुछ नजर आता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं लगता.

ब्लेड पापड़ की तरह खा गई लड़की

वीडियो की शुरुआत में लड़की अपने मुंह में कई रेजर ब्लेड्स को दांतों की तरह सेट करती है. उसके चेहरे पर एक गंभीर एक्सप्रेशन है और बैकग्राउंड में एक ग्रामीण इलाका नजर आता है. लड़की धीरे-धीरे ब्लेड्स को चबाने लगती है. मानो कोई क्रिस्पी स्नैक खा रही हो. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखने वाले की सांसें थम जाएंगी.

ब्लेड चबाकर लड़की ने किया डांस

हैरान करने वाली बात है कि लड़की ब्लेड चबाते हुए डांस तक करते हुए नजर आती है. वो रील वीडियो शूट करती है और ब्लेड मुंह में रखने के दौरान उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होता है. इसमें देखेंगे आखिर में ब्लेड्स गायब हो जाते हैं. लड़की मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोलकर दिखाती है. वायरल वीडियो एक्स पर @rareindianclips नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो अब तक हजारों व्यूज मिल चुके हैं.

एक्स पर देखें वीडियो


रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लड़की को ‘पर्पेंडिकुलर की बहन’ बताया तो कोई बोला, ‘अनुराग कश्यप से 99 मिस्ड कॉल्स.’ 

