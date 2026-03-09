  • Hindi
शियन लड़की ने भोजपुरी गाने पर किया ऐसा जबरदस्त डांस, देखते ही फैन हो गए इंडियन

Published: March 9, 2026 9:25 AM IST
Girl Viral Video Today
रशियन लड़की ने भोजपुरी गाने पर किया जबरदस्त डांस. (Photo/Instagram)

Viral News Today: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है. वायरल वीडियो रशियन गर्ल से जुड़ा बताया गया है, जिसने भोजपुरी गाने पर इतना जबरदस्त डांस किया, जिसे देखकर इंडियन फैन हो जाएंगे. वायरल वीडियो में रशियन गर्ल पूरे आत्मविश्वास के साथ भोजपुरी गाने पर शानदार डांस करती नजर आ रही है. उसकी एनर्जी और एक्सप्रेशन्स ने इंटरनेट यूजर्स को काफी प्रभावित किया है.

भारत कितने दिन का ऑयल रिजर्व रखता है, अमेरिका का जवाब होश ही उड़ा देगा

रशियन गर्ल ने भोजपुरी गाने पर किया डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही भोजपुरी गाना बजना शुरू होता है, लड़की जोश के साथ डांस स्टेप्स करने लगती है. उसने साड़ी पहन रखी है और गाने की बीट्स के साथ उसके मूव्स और एक्सप्रेशन्स बेहद शानदार दिखाई देते हैं. कई लोग यह देखकर हैरान रह गए कि विदेशी होने के बावजूद उसने भोजपुरी गाने की लय को इतने अच्छे से पकड़ लिया.

50 लाख बार देखा गया वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर tatianaromanoff_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वायरल क्लिप को अब तक लगभग 5 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि 2.5 लाख से अधिक लोग इसे लाइक भी कर चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यहां क्लिक कर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लड़की के डांस की जमकर तारीफ की है. किसी ने लिखा कि विदेशी होकर भी उसने भोजपुरी गाने पर कमाल का डांस किया है. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि वह ब्लैक साड़ी में भी एक डांस वीडियो जरूर बनाए. कई लोगों ने तो यह तक सवाल कर दिया कि आखिर उसे भोजपुरी गानों की इतनी अच्छी समझ किसने दी.

