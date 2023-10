Hindi Viral

Ladka Ladki Ki Ladai: गर्लफ्रेंड के सामने दूसरी लड़की से लड़ा रहा था आशिकी, ऐसा थप्पड़ खाया देखते ही आप भी झन्ना जाएंगे

Ladke Ladki Ki Ladai Ka Video: सामने आए वीडियो में देखेंगे कि प्रेमिका ने प्रेमी को कस कर थप्पड़ा मारा क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा था.

प्रेमिका ने प्रेमी को मारा थप्पड़

Ladke Ladki Ki Ladai Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी शादी-ब्याह से जुड़े वीडिय धूम मचाते हैं तो कई बार डांस से जुड़े वीडियो आते ही छा जाते हैं. हालांकि यहां लड़ाई-झगड़े से जुड़े वीडियो भी खूब साझा किए जाते हैं. अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है. इसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड को जोरदार थप्पड़ मार देती है.

वीडियो किसी मॉल का लग रहा है, जहां लड़की अचानक आती है और अपने प्रेमी को जोरदार थप्पड़ लगा देती है. बगल में खड़ी हुई लड़की को भी वो धक्का देती है और वो गिर जाती है. इतना ही नहीं लड़का जिस लड़की के साथ आशिकी कर रहा था उसे उठाता है और गले लगा लेता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

खूब शेयर हो रहा वीडियो

वीडियो को शेयर करते हुए उसके ऊपर लिखा है, ‘caught her man with his side chick.’ साथ ही उदास चेहरे वाला एक इमोजी भी बनाया है. इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया है और इसपर कई लाइक भी आ चुके हैं. इसे एक्स पर @Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

Kalesh over a Girl caught her man with other lady pic.twitter.com/X85GxHlExd — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 18, 2023

कई लोगों ने किए कमेंट्स

किसी की लड़ाई का ये पहला वीडियो नहीं है. इससे पहले भी इस तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. कई लोगों ने इसपर कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘फिल्म देखने गए थे और इनकी फिल्म बन गई.’, एक और यूजर ने लिखा, ‘भाई ऐसा चांटा मारा है, तितलियां उड़ गईं.’, वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘दोनों के लिए कपड़े भी एक जैसे खरीदे हैं बंदे ने. कोई पक्षपात नहीं.’ इस तरह के कई और कमेंट भी आप वीडियो पर जाकर देख सकते हैं.

कुछ ही सेकंड का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, ये नहीं पता लगा है कि वीडियो किस जगह का है. न ही लड़के और दोनों लड़कियों के बारे में ज्यादा पता चला है. यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ये वीडियो कितनी पुराना है.

