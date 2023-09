क्लासरूम में ही दे दनादन! एक लड़के के लिए दो लड़कियों में हाथापाई, चल गए लात-घूंसे

Girls Fight Viral Video: स्कूल के बाहर बच्चों का एक दूसरे से लड़ना अब आम हो गया है. आए दिन इस लड़ाइयों के वीडियो सामने आते हैं. लेकिन इस बार क्लासरूम में ही दो लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई. गजब की बात ये है की दोनों के बीच एक लड़के को लेकर खूब हाथापाई हुई. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों लड़कियां कैसे एक दूसरे को चल गए लात-घूंसों से मार रही हैं. एक दूसरे के बाल खींच रही हैं.

अब इन दोनों लड़कियों का वीडियो इंटरनेट पर बवाल काट रहा है. लोग इसे तेजी से शेयर कर रहे हैं. कई लोगों ने इसपर चिंता जताई तो कई लोगों को यह हास्यास्पद लगा. नेटिज़ेंस ने लड़ाई के पीछे के कारण के बारे में कुछ बेतुके अनुमान भी लगाए. वीडियो को सोशल मीडिया साइट एक्स पर @ Ghar Ke Kalesh हैंडल से शेयर किया गया था. पोस्ट में कैप्शन दिया गया है, ‘जैसे ही भारत ने श्रीलंका को हराया, यहां क्लासरूम के अंदर एक लड़के पर दो लड़कियों के बीच कलेश है.’