Viral Video: रोड रेज की घटनाएं तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन स्कूल ड्रेस में लड़कियों के लड़ने की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं. बेंगलुरू में एक स्कूल के सामने कुछ लड़कियों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है. लड़ रही लड़कियों में से कुछ स्कूल ड्रेस में हैं तो कुछ अन्य कपड़ों में. इस वीडियो को बेंगलुरू का बताया जा रहा है, लेकिन india.com इसकी बेंगलुरू के होने या कब का है, इसकी पुष्टि नहीं करता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टी नहीं हुई है. लड़कियां इस तरह सड़क पर क्यों लड़ रही हैं, इसकी भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लड़कियों के बीच हुई इस जोरदार लड़ाई को लेकर जमकर मजे ले रहे हैं. लड़कियों की इस लड़ाई के वीडियो के नीचे लोगों ने कई तरह के मीम शेयर किए हैं.

स्कूल ड्रेस के आधार पर एक सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि यह दो अलग-अलग स्कूलों की छात्राओं के बीच हुई लड़ाई का वीडियो है. उसके अनुसार इन दो में से एक बेंगलुरू का मशहूर बिशप कॉटन गर्ल्स स्कूल है, जिसकी छात्राएं इस तरह सड़क पर लड़ रही हैं.

Y'all need to even if y'all haven't already 😭😭😭 pic.twitter.com/fBbJv9CXoc

— T.sh (@Taha_shah0) May 17, 2022