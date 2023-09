Girls Fight Video: मुंबई लोकल में फिर भीड़ गईं लड़कियां, ऐसा कसकर थप्पड़ लगाया कि पूरी ट्रेन...

Mumbai Local Girls Fight: मुंबई की लोकल ट्रेनों में होने वाला झगड़ा अब आम हो गया है. इस बार दो लड़कियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दोनों ने एक दूसरे को कसकर थप्पड़ जड़ दिए और एक दूसरे के बाल खींचने लगीं. कुछ यात्री लगातार दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे.

वायरल हो रहे इस वीडियो को एक्स (Twitter) पर @Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसे लोग तेजी से शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. इंटरनेट पर तहलका मचाने वाली इस क्लिप में, दो लड़कियां लोकल ट्रेन में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक महिला पहले दूसरी महिला को जोरदार थप्पड़ मारती है फिर उसके बाल भी खींचती है.

Slap kalesh b/w Two Woman inside Mumbai Locals over Push and Shove pic.twitter.com/cEQpWt9gEM

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 24, 2023