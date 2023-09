'बिहारी बाबू' को लेकर लड़कियों में हाथापाई, पहले क्लास फिर सड़क को बनाया जंग का मैदान, देखें Viral Video

Ladkiyon Ki Ladai: लड़कियों की लड़ाई देखने में खतरनाक तो नहीं, लेकिन मजेदार जरूर होती है. अब एक बार फिर कुछ लड़कियों की लड़ाई ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. कुछ लड़कियां पहले क्लास में लड़ते हुए नजर आईं फिर इन्हीं लड़कियों ने सड़क को मैदाने-जंग बना दिया. अब इसपर लोग खूब मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो को @Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. बताया जा रहा है कि इन लड़कियों की लड़ाई किसी लड़के को लेकर हुई. ये वीडियो बिहार के सीवान का है. वीडियो में लड़ाई करती नजर आ रही सभी लड़कियों ने बुर्का पहना हुआ है और कंधे पर बैग डाला है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये लड़कियां बीच सड़क पर भी हाथापाई कर रही हैं. एक-दूसरे को मुक्के ही मुक्के मार रही हैं. आसपास के लोग भी इन्हें देखकर खूब मजे ले रहे हैं. वहीं, इन्हीं लड़कियों का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें यहीं लड़कियां क्लास में एक-दूसरे को मार रही हैं. यहां तक की एक लड़की ने दूसरी लड़की का सिर बेंच में भी पटक दिया और लात से भी मार रही हैं.

Kalesh b/w Two Woman on Road over a Guy in Siwan, Biharpic.twitter.com/6tzKktvMBQ

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 25, 2023