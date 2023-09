कुत्ते-बिल्ली की तरह लड़ने लगीं स्कूल की लड़कियां, पहले खींचे बाल... फिर जड़ दिए चांटे

School Girls Fighting Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन लड़ाई-झगड़े के वीडियो वायरल होते हैं. ट्विट पर एक वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है. इसमें स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ लड़कियां लड़ते हुए नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वह एक दूसरे के बाल खींच रही हैं और चप्पड़ बरसा रही हैं. दरअसल जिन लड़कियों की मारपीट का ये वीडियो आया है उसमें 15 से 20 लड़कियां आपस में मार पिटाई कर रही हैं.

ये वीडियो कहां का है ये तो पता नहीं लग पाया है लेकिन इसे शेयर खूब तेजी से किया जा रहा है. स्कूल यूनिफॉर्म से ये पता लगाया जा सकता है कि लड़कियां सरकारी स्कूल की हैं. उन्होंने चेक वाला सूट और गहरे नीले कलर का कुर्ता और सफेद सलवार पहनी हुई है. सड़क पर मारपीट कर रही लड़कियों को क्या पता था कोई इनकी वीडियो बना रहा होगा और ये इतनी वायरल हो जाएंगी.

इस वीडियो को @Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से ट्विटर पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में शायद किसी बात को लेकर दोनों गुटों में लड़ाई हुई और फिर हाथापाई होने लगी. लड़कियां एक दूसरे पर जोर-जोर से चिल्लाते हुए भी नजर आ रही हैं. फिर आपस में एक दूसरे के बालों को पकड़कर भी खींचती हैं. लड़कियां आपस में इतनी बुरी तरह लड़ सकती है ये वीडियो देखकर आपको यकीन हो जाएगा.