Dance Video: कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए जो दूसरे लोगों की सेवा में लगे हैं, उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को लोग सलाम कर रहे हैं. ऐसे ही डॉक्टर्स का डांस वीडियो लोगों के दिलों पर राज कर रहा है. Also Read - Elephant Baby Sleeping Viral Video: खड़े-खड़े सो रहा था हाथी का बच्चा, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि मां भी हो गई हैरान, देखें ये मजेदार वीडियो

ये वीडियो इतना जबरदस्त है कि इसे देखकर आपका मूड भी रिफ्रेश हो जाएगा. वीडियो को लोग बेहद लाइक कर रहे हैं. Also Read - Tandav: तांडव वेब सीरीज़ में सैफ अली खान- सारा जेन का Lip-Lock वीडियो वायरल, कंट्रोवर्सी से मेकर्स परेशान

खबर के मुताबिक, वीडियो मैंगलोर का है. यहां अस्पताल में 6 गायनाकलॉजिस्ट डांस करती दिख रही हैं. ये सभी जस्टिन टिम्बरलेक के गाने पर डांस कर रही हैं. Also Read - Helicopter Reporter: हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाया दूल्हा, पर रिपोर्टर के अंदाज़-ए-बयां ने लूटी महफिल, देखें मस्त Video

वीडियो को सीनियर डॉक्टर डॉ. नीलाश्मा सिंघल ने शेयर किया, जिसके बाद ये तेजी से से वायरल होने लगा.

शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

And that’s the kind of a senior I am

No doubt these people aren’t scared of me

130 deliveries in 9 days..!!!

February census already looking damn fine y’all

And we stillllllll get the time to groove

Touchwood

Kudos to this beautiful team that I get to work with everyday

मजेदार बात ये है कि डांस के दौरान सभी डॉक्टर्स ने गले में स्टेथोस्कोप लगा रखा है. साथ में दूसरा स्टाफ भी दिख रहा है.

देखें पोस्ट-

View this post on Instagram A post shared by Neelashma Singhel (@neelashmasinghel)

इस वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने तक इसे 3 लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.