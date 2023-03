महिला कर्मचारी ने बॉस का फोन उठाने से कर दिया इनकार, मगर जो जवाब मिला दिल खुश हो जाएगा

किसी ऑफिस में माहौल काफी खुशनुमा होता है और कर्मचारी मस्ती-मस्ती में अपने काम निपटा लेते हैं. लेकिन ज्यादातर ऑफिस में काम का बहुत ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है और बॉस भी कर्मचारियों के सिर पर बैठे रहते हैं. लिहाजा कर्मचारी हताश हो जाते हैं और काम में 100 प्रतिशत नहीं दे पाते हैं. लेकिन अभी जो खबर सामने आई है वो हर किसी को प्रेरित कर रही है फिर चाहे वो कर्मचारी हो या बॉस. स्तुति नाम की ट्विटर यूजर ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो खूब वायरल हो रही है. इसमें उन्होंमे बॉस के रवैये को लेकर बातें की हैं.

स्तुति ने बताया है कि वो काफी हताश हो गई थी और काम में मन नहीं लग रहा था. तभी बॉस का फोन आ गया और वो हैरान रह गई. उन्होंने ट्वीट में लिखा है, “बॉस का दो बार फोन आया, जिसे मैंने नहीं उठाया. मेरे बॉस ने मुझे मैसेज किया, ‘कृपया कॉल बैक करें.’ मैंने उन्हें उत्तर दिया और बताया कि मैं निराश हूं और बात नहीं करना चाहती. इस पर उन्होंने जवाब दिया, अपना काम मुझे सौंप दो और 3-4 दिन की छुट्टी ले लो, लेकिन बुरे मूड में मत रहो.

इसे मैं एक स्वस्थ कार्य संस्कृति कहती हूं.”