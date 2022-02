Lata Mangeshkar Passes Away at 92: भारत की स्वर कोकिला नाम से मशूहर जानी-मानी गायिका लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar Latest News Update) का आज रविवार को 92 साल की उम्र निधन हो गया. लता पिछले करीब एक महीने से बीमार चल रही थीं. उन्हें आठ जनवरी को कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उनकी खराब तबीयत को देखते हुए आईसीयू में रखा गया और लगातार डॉक्टरों की निगरामी थीं. हालांकि खूब कोशिशों की के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सकता और 6 फरवरी, 2022 को भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया.Also Read - Lata Mangeshkar Passes Away: जब लता मंगेशकर को जान से मारने की हुई थी कोशिश...पढ़िए ये किस्सा

इंटरनेट पर शोक की लहर

गायिका की दुनिया में दशकों तक राज करने वाली लता दी के निधन की खबर मिलते ही इंटरनेट पर शोक की लहर दौड़ पड़ी है. राजनेताओं, अभिनेताओं से लेकर आम आदमी सबने उनके निधन की खबर पर गहरा शोक जताया है. हजारों की तादाद में उनके चाहने वालों ने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी है. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं इसे अपना सम्मान मानता हूं कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला. उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी. लता दीदी के निधन पर मुझे अपने साथी भारतीयों के साथ शोक है. उनके परिवार से बात की और संवेदना व्यक्त की. Also Read - Lata Mangeshkar Passes Away: भारत रत्न स्वर कोकिला को जब पहली कमाई में मिले थे 25 रुपए, इसलिए कभी नही की शादी

I consider it my honour that I have always received immense affection from Lata Didi. My interactions with her will remain unforgettable. I grieve with my fellow Indians on the passing away of Lata Didi. Spoke to her family and expressed condolences. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) February 6, 2022

Also Read - Lata Mangeshkar Death: नहीं रहीं स्वर कोकिला लता मंगेशकर, शोक में डूबा देश, इन हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि लता जी का निधन मेरे लिए हृदयविदारक है, जैसा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए है. उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई. भारत रत्न लता जी की उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी.

Lata-ji’s demise is heart-breaking for me, as it is for millions the world over. In her vast range of songs, rendering the essence and beauty of India, generations found expression of their inner-most emotions. A Bharat Ratna, Lata-ji’s accomplishments will remain incomparable. pic.twitter.com/rUNQq1RnAp — President of India (@rashtrapatibhvn) February 6, 2022

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद जानकारी मिली. वह कई दशकों तक भारत की सबसे प्रिय आवाज बनी रहीं. उनकी सुनहरी आवाज अमर है और उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजती रहेगी. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं.

Received the sad news of Lata Mangeshkar ji’s demise. She remained the most beloved voice of India for many decades.

Her golden voice is immortal and will continue to echo in the hearts of her fans. My condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/Oi6Wb2134M — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 6, 2022

देखिए लता मंगेशकर के निधन पर किसने क्या कहा-

देश की शान और संगीत जगत की शिरमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्यात्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 6, 2022

स्वर कोकिला, 'भारत रत्न' आदरणीया लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुःखद और कला जगत की अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों व उनके असंख्य प्रशंसकों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति! — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 6, 2022

Terrible news. Lata Didi has left us. ऐ मेरे वतन के लोगो – लता मंगेशकर during the beating retreat earlier this year was a tribute to her magical voice that captured the emotions of India! Terrible loss. ॐ शान्ति ॐ — Karan Bhasin (@karanbhasin95) February 6, 2022

Can you take a minute out & pray for #LataMangeshkar-ji, her health is deteriorating. 😱 Maybe your one prayer can be powerful enough for her to recover soon 🙏🏻

Thinking of you and hoping for your speedy recovery,🙏🏻❤ @mangeshkarlata #लता_मंगेशकर pic.twitter.com/ndIDBYDf1V — Kundan Kumar Singh (@KUNDAN_SINGH_7) February 6, 2022

#LataMangeshkar the legend has left us .But will remain in everybody's hearts for ever.

Om Shanti 🙏🙏🙏🙏 "लता मंगेशकर"#RestInPeace pic.twitter.com/WQhVmyA5wt — Questionable (@Questio24658946) February 6, 2022

Legendary singer Lata Mangeshkarji will forever live in our hearts. My condolences to her the family. May her soul Rest In Peace Om Shanti

लता मंगेशकर 🙏#LataMangeshkar pic.twitter.com/3MVpXZIhPr — Neelesh Yadav (@Neelesh__Yadav) February 6, 2022