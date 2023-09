Hindi Viral

Learn Five Viral Genz Slang And Words To Look Cool In Front Of Your Friends And Family

क्या आप भी दिखना चाहते हैं अपने Gen Z Friends के आगे Cool, सीखें ये 5 Viral Words

Learn Gen Z Slangs: Gen Z यानी Generation Z के स्लैंग्स कई बार ऐसे होते हैं, जिन्हें सुनकर आप भी एक्साइटेड हो जाते हैं. चलिए आपको आज ऐसे ही कुछ Slangs और Words के बारे में बताते हैं.

Gen Z Slangs: हम जितने बड़े होते जा रहे हैं ऐसा लगने लगा है हम शब्दों के मामले में पीछे छूटते जा रहे हैं. जितना हम यंग जनरेशन या कह लो Gen Z के साथ रहते हैं उतना ही हम खुद को अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं. Gen Z का मतलब है ‘Generation Z’. एक अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 1995 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए बच्चों को ‘Gen Z’ कहा जाता है.

क्या आप भी उनमें से हैं, जो Gen Z बच्चों की बातें सुनकर कभी-कभी चकित हो जाते हैं? तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम आपके लिए रोज ऐसे 5 शब्द लेकर आने वाले हैं जिनसे आप भी इनकी बातों को समझ जाएंगे और Cool दिखने लगेंगे. चलिए शुरू करते हैं उन 5 वायरल शब्दों से जो इंटरनेट की दुनिया में भी खूब वायरल हैं.

YOLO- कई बार सुना होगा. बच्चे कमेंट सेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. YOLO का मतबल है You only live once यानी आप केवल एक बार जीते हैं. इससे एक फिल्म का डायलॉग भी याद आता है. ‘हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है.’ लेकिन आप नए-नए शब्द बार-बार सीख सकते हैं.

TNTL- अगर आपको कोई बहुत ज्यादा हंसाने की कोशिश कर रहा है तो आप कह सकते हैं TNTL यानी Trying not to laugh या Try not to laugh. ये अक्सर तब यूज किया जाता है जब कोई मीम शेयर करना होता है. या जब आप कोई बहुत ज्यादा मजाकिया जोक मार देते हैं, आखिर में कह दें, Try not to laugh.

FOMO- ये हम सभी को होता है लेकिन मतलब किसी किसी को ही पता है. तो चलिए हम बताते हैं आपको FOMO का मतलब. इसका मतलब है Fear of missing out. जब आपके सारे दोस्त कहीं जा रहे हों या कोई House Party कर रहे हों और आप न जा पाएं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ‘यार मुझे भी काफी FOMO हो रहा है. काश मैं भी वहां होता या होती.’

IYKYK- ये तो आए दिन आप किसी न किसी की स्टोरी में लिखा हुआ देखते ही होंगे. इसका मतलब है If you know, you know. मतलब अगर आप जानते हैं तो आप इसे भी जानते होंगे. इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई मीम, फोटो या वीडियो शेयर कर रहे हैं. किसी इनसाइड जोक में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

OG- ‘तू तो बहुत OG निकला’ इस तरह का Sentence तो आप आए दिन सुनते होगे. इसका मतलब है Original Gangster. कोई ऐसा व्यक्ति जो सबसे अलग हो. ओजी का इस्तेमाल वैसे तो किसी गेंग के लिए किया जाता है, लेकिन अब इसे किसी ऐसे व्यक्ति की तारीफ करने के लिए यूज किया जाता है जो आपको बेहद पसंद आ रहा हो या जो किसी चीज को अच्छे से करना जानता हो.

