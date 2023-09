Hindi Viral

Learn New Genz Words And Slangs Decoding Five Viral Words

Gen Z Slangs और Words सीखने में रह गए हैं पीछें, सीखें ये 5 Viral Words और बन जाएं Cool

Learn Gen Z Slangs: अगर आपको भी Slangs और नए-नए Words के बारे में कम जानकारी है तो आपको भी इन्हें जल्द से जल्द सीख लेना चाहिए. ताकी आप भी कूल लग सकें.

Gen Z Slangs: आज हम फिर आपके लिए 5 Gen Z शब्द लेकर आए हैं, जो सोशल मीडियो पर किसी मीम या वीडियो पर खूब लिखे जाते हैं. कई बार आपको एकदम से कोई नया स्लैंग या शब्द दिखता है तो आपको समझ में नहीं आता है या लोगों के बीच शर्मिंदगी होती है. आम बातचीत में भी आपसे छोटी उमर के लोग कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपके सिर के ऊपर से निकल जाता है और आपको फिर गूगल का सहारा लेना पड़ता है.

हर किसी का अपडेट रहना काफी जरूरी है. आपके छोटे भाई-बहन ही दिन भर में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको अटपटा लगता है. लोग कूल के लिए इस तरह के शब्दों या स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप ‘YEET’, ‘GOAT’ जैसे शब्द सुने हैं लेकिन इनका मतलब क्या है इसके बारे में आपको नहीं पता है? यहां, हम आपको GenZ के यूज में लाने वाले कुछ शब्दों के बारे में बताएंगे और आपके लिए इन्हें डिकोड करेंगे.

YEET- इस शब्द का इस्तेमाल कई तह से किया जा सकता है. इसका मतलब है किसी चीज को फोर्स से फेंकना. जैसे उसने मेरा फोन छीन लिया और उसे नदी में फेंक दिया. (He just grabbed my phone and yeeted it into the river)

LIT- इस स्लैंग को तो आपने कई बार सुना होगा. इसका मतलब है रोमांचक, मजेदार या बढ़िया. इसका इस्तेमाल किसी पार्टी के बारे में बताने के लिए किया जाता है. (Last night’s concert was so lit, I can’t wait to see them again!)

GOAT- इसका मतलब अक्सर लोग बकरी समझ लेते हैं लेकिन इतना असल मतलब होता है “Greatest Of All Time.” इसे किसी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

TBH- इसका इस्तेमाल अपनी किसी बात को बोलने से पहले किया जाता है. इसका मतलब है “To Be Honest”. इसे कहने का मतलब है वे किसी चीज या व्यक्ति के बारे में चल बोल रहे हैं.

WYWH- इसे हम तब कहते हैं जब हम किसी को याद करते हैं. इसका मतलब है “Wish you were here” यानी काश आप भी यही होते.

