Leopard Attacks Dog: शेर, तेंदुए और चीते को जंगल में अन्य जानवरों पर अटैक करते हुए आपने खूब देखा होगा. लेकिन क्या आपने किसी पालतू कुत्ते पर घर में तेंदुए के हमले को देखा है. अगर नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटेस्ट वीडियो को देख लीजिए. वीडियो में देखा जा सकता है कि घर में घुसकर तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया और मुंह में दबाकर उसे जंगल की ओर ले गया. वीडियो वायरल होने के बाद कोई भी दहशत में पड़ जाएगा. वीडियो को आईएफएस अधिकारी प्रवीन कासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

तेंदुए का कुत्ते पर हमला

वीडियो की शुरुआत एक सीसीटीवी फुटेज से होती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि घर के गेट पर पालतू कुत्ता तेज आवाजा में भौंक रहा है, लेकिन कुछ ही सेकेंड में कुत्ता वहां से गायब हो गया. कुछ देर बाद एक तेंदुआ दीवार को जंप कर घर में दाखिल हो जाता है और कुत्ते की तरफ भागता है. कुछ देर बाद देखने में आता है कि तेंदुआ मुंह में कुत्ते को दबाए घर से बाहर निकलकर भाग जाता है. यह वीडियो देखने में काफी भयानक है.

काफी खौफनाक है वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तेंदुए के वीडियो को करीब 17 हजार बार देखा जा चुका है. वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इस वीडियो को खौफनाक बता रहा है तो कोई इस पर दुख जाहिर कर रहा है. अब आप भी इस वीडियो को देख अपनी प्रतिक्रिया दीजिए.