तार में फंसकर पेड़ से लटका मिला तेंदुआ, Forest टीम ने रेस्क्यू कर बचाई जान- देखें Video

दुनिया में अपनी सबसे तेज़ रफ्तार के लिए मशहूर तेंदुए (Leopard) को तार में फंसे और उसकी जकड़ से खुद को निकालने का संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.वायरल हो रहे वीडियो में तेंदुए को तार में फंसने के बाद पेड़ से लटकते हुए दिखाया गया है.वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि तेंदुए को बचाने आए बचावकर्मियों ने कई तरह के प्रयास किए साथ ही अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल भी किया.

Hanging off a tree, ensnared in a clutch wire, this leopard was discovered in an agonising state near a locals chicken farm. The RESQ Nashik team responded quickly when the Nashik Forest Department reported this situation to them. She was tranquilised using a blow pipe and… pic.twitter.com/mDZfVxjJ7s

