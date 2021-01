Leopard Video: तेंदुए को सामने देखकर किसी की भी हालत खराब हो जाए. चीते जैसा दिखने वाला ये जानवर बेहद खतरनाक होता है. पर हाल ही में तेंदुए का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो किसी को भी हैरान कर दे. Also Read - Amazing: पार्सल पहुंचाने घोड़े से पहुंचा डिलीवरी ब्वॉय, देखते रह गए लोग, वीडियो वायरल

इस वीडियो में तेंदुआ सड़क पर दिख रहा है. आसपास गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं. इसे देखकर समझ आ रहा है कि ये किसी हाईवे का वीडियो है.

इसमें तेंदुआ पहले तो लोगों के आसपास घूमता दिखता है और उसके बाद वो उनके संग ऐसा व्यवहार करता है जैसे उनका पालतू कुत्ता हो.

आसपास खड़े लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि वो ऐसा कैसे कर रहा है. कुछ लोग तेंदुए से बचने को बंदूक निकाले भी दिखते हैं पर कोई फायरिंग नहीं करता.

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर IFS Parveen Kaswan ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Not able to read behaviours of this leopard. Behaving strangely. People are not behaving better though. Videos circulating since evening. From HP.

Not able to read behaviours of this leopard. Behaving strangely. People are not behaving better though. Videos circulating since evening. From HP. pic.twitter.com/5XNNkH4XLH — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 14, 2021

He looks a domesticated one. Maybe escaped from some estate. Some says it is from tirthan valley, HP. Not confirmed. But need more investigation. @rameshpandeyifs pic.twitter.com/PF3OwQJ3Ll — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 15, 2021

उनके इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. शेयर करने के बाद से इसे अब तक 38.3K views मिल चुके हैं.