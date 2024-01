Leopard Viral Video: गुरुग्राम के एक घर में घुसा तेंदुआ, वीडियो वायरल, लोगों में फैली दहशत

तेंदुआ जो कि बिल्ली की सबसे खतरनाक प्रजाति में से एक है, जंगल छोड़ गुरुग्राम के एक घर में देखा गया है. वायरल हो रहा वीडियो गुरुग्राम (Gurugram) के नरसिंहपुर गांव (Narsinghpur village) का है .जहां आज से कुछ दिन पहले एक तेंदुआ (Leopard) घर में घुस गया था और वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था. जंगल छोड़ घर में आए तेंदुए के कारण आस- पास के लोगों में काफी दहशत में नजर आए. इसके साथ ही उसे देख सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे.

इस घटना की सूचना गुरुग्राम पुलिस और वन विभाग दोनों को दी गई . इसकी जानकारी मिलते है बचाव दल तेंदुए को पकड़ने में जुट गई. बचाव दल ने घर के बाहर बड़े-बड़े जाल और जरूरी सामान के साथ तेंदुए को पकड़ने का इंतजाम कर लिया है.वायरल हो रहे क्लिप में आप देख सकते है कि किस तरह से दबे पांव तेंदुआ भागते हुए सीधे सीढ़ियों के रास्ते घर के अंदर घुस जाता हुआ नजर आता है.

#WATCH | Haryana: A leopard entered a house in Gurugram’s Narsinghpur village. Forest department team has arrived to catch the leopard. Gurugram Police team also reached the spot. pic.twitter.com/pSa9bQsH0w

— ANI (@ANI) January 3, 2024