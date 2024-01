Leopard Viral Video: तेंदुआ नाले में फंसा, शख्स ने साहस का परिचय देकर बचाई जान

Leopard Viral Video: तेंदुआ अपना खतरनाक शिकार के लिए जाना जाता है. लेकिन इस बार तेंदुआ के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आप हैरान हो जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स इंसानियत का परिचय देते हुए तेंदुए की मदद करते नजर आता है.वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स नाले में गिरे को बाहर निकालने में मदद करता है.

मिली जानकारी के मुताबिक, गिर नेशनल पार्क के एक करीब गांव में भटक रहा तेंदुआ नाले में जा गिरा और वो वहीं फंस गया. नाला ज्यादा गहरे होने के कारण तेंदूआ वहीं फंसा रहा. गांव के लोगों के काफी कोशिश करने के बाद भी वो वहां से निकल नहीं पाया. इसके बाद थक हारकर गांव वालों ने ‘गिर नेशनल पार्क’ के स्टाफ को इस बात की सूचना दी.

इस बात की जानकारी मिलते स्टाफ के एक सदस्य ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया.वन कर्मचारी की लाख कोशिश करने के बाद कहीं जाकर तेंदुए को खींचकर बाहर निकाला गया. इसके लिए तेंदुए को दूर से ही डार्ट से ट्रैंकुलाइज किया गया.वायरल हो रहे इस क्लिप को भारतीय वन सेवा अधिकारी अंशुमन शर्मा ने पोस्ट किया है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @forestwala नाम के यूजर ने पोस्ट किया है साथ ही इसके कैप्शन में लिखा- तेंदुआ भटककर गांव में एक नाले में घुस गया. चारों ओर भारी भीड़ थी. पशुचिकित्सक के पास आखिरी विकल्प था बेहोश करना. बचावकर्मी तेंदुए को खींचने के लिए नाले में घुस गया. अपनी जान जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से काम किया. गिर नेशनल पार्क ट्रैकर और कर्मचारियों को बड़ा सलाम.

Leopard strays into Village-enters a drain-huge crowd around-last option vet tranquillises -rescuer enters drain to pull the leopard-In An Act of SELFLESSNESS risking his life.Big Salute to Gir tracker and staff @ParveenKaswan @aditiraval @GujForestDept @mpparimal @SudhaRamenIFS pic.twitter.com/D0AXdOZDuD

