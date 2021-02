Leopard Viral Video: तेंदुए को देख अच्छे-अच्छों की हालत खराब हो जाती है. चाहे इनसान हो या जानवर, तेंदुआ से सभी को डर लगता है. सोचिए तेंदुआ अगर किसी जानवर के साथ कहीं फंस जाए तो उस जानवर का क्या हाल होगा. ऐसा ही हाल एक कुत्ते का हुआ, जो तेंदुए के साथ एक टॉयलट में फंस गया. Also Read - Cigarette Video: सिगरेट पीने का इतना खतरनाक अंजाम, पीला पड़ गया पूरा शरीर!

तेंदुए को देख कुत्ते की हालत क्या हुई होगी, ये बयां करने की जरूरत नहीं है. वायरल वीडियो में यही दिख रहा है.

वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है. इसमें दिखता है कि तेंदुआ एक अवारा कुत्ते के साथ टॉयलेट में बंद हो जाता है.

खबर के मुताबिक, ये वीडियो कर्नाटक के बिलिनेले गांव का है. यहां शौचालय के भीतर तेंदुआ होने की खबर आई, तो स्थानीय निवासी ने शौचालय का दरवाजा बंद कर दिया. पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पर इस दौरान लोगों को ये पता नहीं था कि शौचालय में कुत्ता पहले से मौजूद था. जो तेंदुए के साथ ही फंस गया था.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर @prajwalmanipal अकाउंट से शेयर किया गया है. शेयर करते हुए इन्होंने लिखा,

This photo was taken from outside through a gap in the window. It is a leopard and a dog stuck together since this morning inside the toilet of a house in Kadaba, Dakshina Kannada district. I am told the leopard escaped at 2 pm and the dog is alive!

देखें पोस्ट-

खबर है कि तेंदुआ कुत्ते का पीछा कर रहा था. कुत्ता टॉयलेट में छिप गया. लेकिन तेंदुआ भी वहां जा पहुंचा. तभी वहां एक महिला पहुंची, उसने दोनों को देखा और फिर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया. इसके बाद स्थानीय लोग उसकी मदद को पहुंच गए.