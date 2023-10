Bachi Ka Video: 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रह गई मासूम लड़की, अचानक जो हुआ देखकर उड़ जाएंगे होश

Viral Video Today: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप अपने बच्चों को कभी अकेला लिफ्ट में नहीं भेजेंगे. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी लड़की स्कूल की ड्रेस में है, जोकि लिफ्ट में फंस गई. उसे लिफ्ट के अंदर रोते हुए और बाहर आने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है.

लड़की को लिफ्ट के दरवाजों को पीटते और लात मारते हुए देखा जा सकता है, जबकि वह जोर-जोर से किसी से दरवाजा खोलने और उसे बाहर निकालने की गुहार लगा रही है. कुछ देर बार वह काफी डर गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगी.

That kid is not going to use lift for the rest of her life.

She was apparently stuck in Janeshwar enclave apartment lift for 20 mins in #Lucknow pic.twitter.com/qGD7bj2E6e

