Viral Video: गैंडों को देख दुम दबाकर भागने लगे बब्बर शेर, वीडियो देखकर आपका भी घूम जाएगा सिर

Trending Video: माना जाता है शेर जंगल का राजा होता है और पूरी प्रजा यानी कि सभी जानवर उससे डरते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक गजब का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि दो गैंडे जैसे ही पीछे से आते हैं तो शेर उन्हें देखकर भागने लगते हैं. डियो को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यह गैंडे शेर पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन दो शेर फिर भी डरकर भाग जाते हैं.

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE ने शेयर किया है. इसके कैप्शन में लिखा है. जंगल का राजा कौन है? यह नजारा देखकर कई लोग शेरों का मजाक उड़ा रहे हैं. उनका कहना है कि आखिर शेर को जंगल का राजा किसने घोषित किया. इसने कई लोगों ने शेयर किया है. वीडियो पर कई तरह के मजाकिया कमेंट्स भी आ रहे हैं.

Who IS the kings of the jungle??🦏🦏 pic.twitter.com/q5yaB3lm7N

