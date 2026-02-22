By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Lion Fight Video: शेरनी के लिए आपस में भिड़ गए दो शेर, आगे जो हुआ देखते रह जाएंगे
Lion Fight Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि दो शेर किस तरह आपस में शेरनी के लिए भिड़ रहे हैं. इसे देखकर नेटिजन्स के भी होश उड़ गए.
Lion Fight Video: सोशल मीडिया पर वाइल्ड एनिमल से जुड़े वीडियो आए दिन वायरल होते हैं. इनमें कभी लड़ाई तो कभी दो जानवरों का आपसी प्रेम दिखता है. मगर अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दो शेरों के बीच भयंकर फाइट होती दिख रही है. वीडियो देखकर मालूम चलता है कि एक शेरनी का दिल जीतने के लिए दो शेर भयंकर तरीके से लड़ना शुरू हो जाते हैं. तभी फ्रेम में ऐसा नजारा कैद हुआ जिसे देखने के बाद यूजर्स भी चकित हैं. क्योंकि आमतौर पर दो शेरों की लड़ाई देखने को नहीं मिलती है.
दो शेरों की लड़ाई
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जंगल के बीच एक शेर और शेरनी साथ चल रहे होते हैं, तभी सामने से दूसरा शेर आ जाता है और माहौल अचानक बदल जाता है. जैसे ही दोनों शेर आमने-सामने आते हैं, वे बिना देरी किए एक-दूसरे पर हमला कर देते हैं. देखते ही देखते उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है. दोनों पूरी ताकत के साथ एक-दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते हैं. दूर खड़ी शेरनी यह सब देखती रहती है. कुछ देर तक दोनों के बीच जोरदार संघर्ष चलता है. आखिरकार एक शेर दूसरे पर भारी पड़ता दिखाई देता है. यह दृश्य बेहद रोमांचक और हैरान करने वाला है.
यहां देखिए वीडियो:
View this post on Instagram
जंगल का नजारा वायरल
शेर की लड़ाई से जुड़ा यह वीडियो इंस्टाग्राम पर theglobalanimalsworld नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. यूजर्स इसे देखकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, ‘दिल का मामला है, इंसानों की तरह.’ वहीं कई लोगों ने इसे जंगल के नियम और प्रकृति का हिस्सा बताया. कुल मिलाकर यह वीडियो दिखाता है कि जंगल में ताकत और वर्चस्व की लड़ाई कितनी खतरनाक हो सकती है. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं.