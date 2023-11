Lion Viral Video: सर्कस से भागकर खूंखार शेर ने सड़कों पर फैलाई दहशत, शॉकिंग वीडियो देख लिया तो कांपने लगेंगे हाथ-पांव

Lion OMG Video: सर्कस का एक शेर अपने बाड़े से भागने के बाद इटली के एक शहर की सड़कों पर घूमता हुआ कैमरे में कैद हुआ. स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत निवासियों को चेतावनी दी, और उनसे जानवर की बरामदगी तक घर के अंदर रहने और यात्रा से बचने का आग्रह किया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग डरे हुए हैं.

लाडिसपोली (Ladispoli) के मेयर एलेसेंड्रो ग्रांडो (Alessandro Grando) ने फेसबुक पर एक बयान में कहा, ‘वियाल मेडिटेरेनियो में सर्कस से एक शेर भाग गया. जानवर को तुरंत पास के इलाके में घूमता हुआ देखा गया. लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई है. अधिकारी तुरंत ही टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शेर को 6 घंटे बाद पकड़ लिया गया.

इस बीच सोशल मीडिया में किम्बा नाम से जाने वाले इस शेर के कई वीडियो वायरल हो गए. जिनमें शेर ने कैसे दहशत फैलाई उसे देखा और महसूस किया जा सकता है. एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें शेर को रिहायशी इलाके में खुलेआम घूमते देखा जा सकता है. उसने वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘शेर Ladispoli के घरों में घूम रहा है.’

Today, in #Ladispoli, near #Rome, a lion escaped from the circus & was wandering around residential streets. Thankfully, the big cat was captured & tranquilized.

Wild animals should not be used for entertainment in circuses or any other shows. 🚫🎪🐘

Via: @onevoiceanimal pic.twitter.com/n7wl6l9aof

— World Animal News (@WorldAnimalNews) November 11, 2023