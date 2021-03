Lion Video Viral: शेर को अक्सर आपने शिकार करते ही देखा होगा. शेर की दहाड़ सुनते ही पूरा जंगल साफ हो जाता है. हर कोई कोना पकड़कर छिप जाता है. पर आज एक ऐसा वीडियो देखिए, जिसमें जंगल के राजा का प्यार-दुलार दिख रहा है. Also Read - Anokhi Vidai: सुर्ख लाल जोड़ा, चेहरे पर मुस्कान, गाड़ी चलाकर दूल्हे संग निकली, अनोखी विदाई का Video Viral

वीडियो में दिखता है कि एक शेर पानी के किनारे घूम रहा है. वहां बत्तख का बच्चा तैरता हुआ आता है, जिसे देखकर शेर उसे दुलारने लगता है.

शेर अपने पंजे से नन्ही बत्तख को कई बार सहलाता है. मानो उसे प्यार कर रहा हो. ये वीडियो लोगों की पहली पसंद बन गया है.

वीडियो को सोशल मीडिया पर IFS Susanta Nanda ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

How many of you had thought that such large carnivores has a soft heart?

They are wild. But not savages. Respect & adore them. They kill to survive & only when provoked.

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 25, 2021