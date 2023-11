Lion Viral Video: जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों की गाड़ी में घुसी शेरनी, फिर जो हुआ... देखें वीडियो

जानवर कोई भी हो उससे डर लगता है और खास कर की शेर. शेर का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर उसकी दहशत दिखने लगती है. सोचिए अगर यहीं शेर आपके सामने आ जांए तो क्या हो. शेर जैसा खूंखार जानवर जंगल या फिर बाड़े में ही देखना अच्छा लगता है. कुछ लोग इसे देखने जंगल या फिर चिड़ियाघर जाते हैं तो कुछ जंगल सफारी जाना पसंद करते हैं. जंगल सफारी शेरों के लिए बहुत फेमस है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देख आप भी शॉक रह जाएंगे.

वायरल हो रहे वीडियो में शेरनी पर्यटकों से भरी गाड़ी पर चढ़ जाती है. इसके बाद पर्यटकों की जो हालत हुई, उसे देखकर लोग हैरान रह गए.

he just wants some love ❤️

