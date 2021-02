Lion Viral Video: अगर जानवर किसी इंसान से प्यार कर लें, तो उन्हें मरते दम तक नहीं भुला पाते. कुछ ऐसा ही दृश्य हालिया वायरल वीडियो में दिखा है. ये एक शेर के दिल की कहानी है… Also Read - Daarubaaz Funny Video: पीकर हुआ टुल्ल, पुलिस को बुलाकर कहा- आसमान में गलत तारा निकला है साहब, फिर...

वीडियो में दिखता है कि एक शेर पिंजरे में कैद है. तभी वहां एक शख्स आता है. इसे देखकर शेर बेहद खुश हो जाता है और लगभग उसकी ओर कूदते हुए उसे पकड़ लेता है.

शेर पिंजरे के अंदर से उस शख्स को प्यार करने लगता है. उसे गले लगा लेता है और फिर काफी देर तक चूमता रहता है.

वीडियो को सोशल मीडिया पर IFS Susanta Nanda ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Most ferocious can be most faithful too. Better than humans!

Jupiter, the lion was rescued from a traveling circus by Ana & the abused malnourished lion found a new home.

“I think this hug is the most sincere I’ve ever received”,Ana told the BBC during filming of this clip.

देखें पोस्ट-

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 12, 2021

लोग इस पोस्ट को काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 20.1K views मिल चुके थे. इसे लाइक, रि-शेयर, कमेंट्स का दौर जारी है.