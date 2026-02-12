  • Hindi
Animal Fight Video: हिरण को खाने ही वाला था मगरमच्छ तभी आ धमका शेर, फिर कैमरे में जो दिखा होश ही उड़ जाएंगे

Sher Aur Magarmach Ki Ladai Ka Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि जंगल में शेर और मगरमच्छ के बीच शिकार को लेकर तगड़ी खींचतान देखने को मिलती है.

शेर और मगरमच्छ के बीच भिड़ंत का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Sher Aur Magarmach Ki Ladai Ka Video: जंगल की दुनिया एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवरों से भरी रहती है. मगर इनमें भी सबसे खतरनाक जानवर की बात होती है तब दिमाग में शेर का नाम सबसे पहले आता है. यकीनन शेर जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है और उससे दूसरे जानवर डरकर रहते हैं. मगर जब पानी की बात आती है तब दिमाग में मगरमच्छ का नाम सबसे पहले आता है. पानी में मगरमच्छ इतना खतरनाक होता है खुद जंगल का राजा शेर इससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता है.

शिकार करने पहुंचा था मगरमच्छ

अभी जंगल के राजा शेर और पानी के बादशाह मगरमच्छ से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो वायरल है. इसमें दोनों शिकारी एक शिकार के लिए आमने-सामने हैं और खूब जोर-आजमाइश होती है. शुरुआत से वीडियो देखकर मालूम होता है कि मगरमच्छ शिकार की तलाश में पानी छिपा था तभी किनारे पर हिरण आता है. हिरण पानी पीना ही शुरू करता है अचानक मगरमच्छ ने पूरी ताकत से हमला किया और शिकार दबोच लिया. मगर फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है किसी ने इसकी कल्पना शायद ही की होगी.

मगरमच्छ और शेर में भिड़ंत

इसमें देखेंगे कि मगरमच्छ शिकार दबोचने के बाद गहराई में जाने ही वाला था तभी शेर वहां आ धमका. शेर ने मगरमच्छ के मुंह से शिकार छीनना शूरू कर दिया. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो सबसे ज्यादा देखने लायक है. इसमें देखेंगे शेर और मगरमच्छ में जोर-आजमाइश चल रही है. जंगल की दुनिया का ये एक ऐसा दुर्लभ नजारा है जो बेहद कम देखा जाता है. इसमें ना तो मगरमच्छ पीछे हटता है और ना ही शेर शिकार छोड़ने को तैयार होता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

मालूम हो जंगल में अनोखी लड़ाई का ये वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. इसे इंस्टाग्राम पर hunting.world.ir नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

