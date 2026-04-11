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Lion Wanted To Hunt Buffalo But He Taught Solid Lession Sher Aur Bhense Ki Ladai Went Viral

भैंसे को आसान शिकार समझने की गलती कर गया शेर, फिर ऐसी मार पड़ी बेचारे को नानी याद आ गई

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शेर को भैंसे से इतनी मार पड़ी बेचारा बुरी तरह दहल उठा. लोग अब उसे जंगल का राजा मानने से इनकार कर रहे हैं.

जंगल से जुड़े नजारे सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाते हैं. ज्यादातर शेर, हाथी और बाघ के अटैक वीडियो ही देखने को मिलते हैं. इसी तरह का एक वीडियो फिलहाल ध्यान खींच रहा है. इसमें एक शेर की नजर भैंसे और उसके बछड़े पर पड़ती है. वो फिर हमले के लिए तुरंत दौड़कर आता है. उसे लगता है वो आसानी से भैंसे का शिकार कर लेगा. मगर यहीं पर उसने भूल कर दी. भैंसा उससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ बल्कि उल्टा पलटवार कर बैठा. शेर को उसने ऐसी टक्कर मारी और उठाकर पटका बेचारा हिल ही गया.

भैंसे पर शेर का हमला

वायरल वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शेर धीरे-धीरे भैंसे के पास पहुंचता है और अचानक उस पर झपट्टा मार देता है. उसे लगता है कि भैंसा और उसका बछड़ा बिना किसी विरोध के उसके शिकार बन जाएंगे. लेकिन भैंसा बिल्कुल भी घबराता नहीं है. वह पूरी हिम्मत और ताकत के साथ शेर का सामना करता है. अचानक वह पलटवार करता है और अपने सींगों से शेर को जोरदार टक्कर मारता है. इस हमले की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि शेर हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ता है. यह दृश्य देखने वालों के लिए काफी चौंकाने वाला होता है, क्योंकि आमतौर पर शेर ही ऐसे हमले करता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

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पलटवार से खुद हिल गया

शेर गिरने के बाद किसी तरह खड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी नहीं रहती. वह पूरी तरह से हिल चुका होता है और दोबारा हमला करने की स्थिति में नहीं होता. उसके कदम लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं और वह धीरे-धीरे वहां से दूर चला जाता है. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जंगल में हर बार ताकतवर ही जीतता है, ऐसा जरूरी नहीं है. कभी-कभी साहस और सही समय पर किया गया पलटवार भी बड़ी से बड़ी ताकत को मात दे सकता है. यह वीडियो nasai007 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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