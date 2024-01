Bihar में नए साल पर ठेले पर बिकी शराब, लोगों ने टमाटर-प्याज की तरह खरीदी...

Bihar News: बिहार में जहां साल 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू हो रखा है वहीं दूसरी तरफ नए साल पर खुलेआम शराब बेचने का एक वीडियो सामने आया है. नए साल पर भारत नेपाल बॉर्डर स्थित बैरगनिया प्रखंड में खुलेआम ठेले पर रखकर नेपाली शराब बेची जा रही थी. इस शराब को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और तत्काल ठेला चालक और शराब विक्रेता को हिरासत में ले लिया.

Absolute Chaos in Bihar:@NitishKumar has put an absolute ban on Liquor in Bihar.

But in Sitamarhi,

liquor are being sold on vegetable cart.

And then people die due to such liquor.

pic.twitter.com/s6viESMMI0

— Shashank Shekhar Jha (@shashank_ssj) January 1, 2024