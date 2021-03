Litti Chokha Wala Viral: लिट्टी-चोखा बेचने वाला योगेश सोशल मीडिया का नया सेंसेशन बन गया है. हर कोई इसकी ही बात कर रहा है. इसकी मदद को हजारों लोग तैयार हैं. बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर जोमेटो कंपनी तक, सबने मदद की पेशकश कर डाली है. जानें आखिर माजरा क्या है. Also Read - Zomato Delivery Boy पर आरोप लगाने वाली महिला ने बेंगलुरू छोड़ा, जानें क्या है वजह

योगेश मुंबई में रहता है, वहीं लिट्टी चोखा बेचता है. इसकी कहानी हाल ही में एक सोशल मीडिया यूजन ने शेयर की. Also Read - Zomato Delivery Boy Case: ज़ोमेटो डिलीवरी बॉय पर मुक्का मारने का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ FIR, केस में नया मोड़

इसमें बताया गया था कि वर्सोवा बीच के पास लिट्टी-चोखा विक्रेताओं में योगेश सबसे बेस्ट है. वह एक प्लेट के लिए 20 रुपए लेता है. अब वो पैंसों की तंगी की वजह से दुकान बंद करने के बारे में सोच रहा है. Also Read - Zomato Delivery Boy और महिला के मामले पर कंपनी का आया बयान, दोनों का पक्ष अब आया सामने

This guy is Yogesh. He is selling best Litti-Chokha in the town (Near Versova beach, Mumbai) and Just for 20 rupees per plate (Which includes, 2 littis dipped into butter, delicious chokha, chatni and salad). He is trying to sell his delicious litti on @zomatoin but he is not 1/n pic.twitter.com/Zw407sjBM0

— Priyanshu Dwivedi (@khaalipeeli) March 16, 2021