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Little Girl Hold Her Younger Brother Hostage While Demanding Candy From Their Mom Video Went Viral

टॉफी नहीं दी तो बहन ने भाई को बनाया बंधक, नन्हे 'डॉन' का ये वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे

बच्ची हाथ में खिलौना बंदूक लेकर खड़ी नजर आती है और सामने उसका छोटा भाई है, जो इस पूरे ड्रामे को सच मानकर डर गया है. बहन ने बंदूक उसकी कनपटी पर लगा रखी है और चेहरे पर ऐसा रौब कि मानो किसी फिल्म का सीन शूट हो रहा हो.

क्यूट बच्ची का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है. (photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया की दुनिया में कब क्या ट्रेंड कर जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. इन दिनों एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. इसमें एक छोटी सी बच्ची ने अपनी मासूम जिद को पूरा कराने के लिए ऐसा ‘क्राइम सीन’ रच दिया कि लोग उसे प्यार से ‘नन्हा डॉन’ कहने लगे हैं. वीडियो की शुरुआत ही फिल्मी अंदाज में होती है. बच्ची हाथ में खिलौना बंदूक लेकर खड़ी नजर आती है और सामने उसका छोटा भाई है, जो इस पूरे ड्रामे को सच मानकर डर गया है. बहन ने बंदूक उसकी कनपटी पर लगा रखी है और चेहरे पर ऐसा रौब कि मानो किसी फिल्म का सीन शूट हो रहा हो.

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हैरान कर देगा ये नजारा

सबसे मजेदार पल तब आता है जब बच्ची अपनी मां से डिमांड रखती है. उसकी शर्त साफ है कि उसे टॉफी चाहिए, वरना ‘कुछ भी हो सकता है’. उसकी आवाज और अंदाज ऐसा है कि देखने वालों को हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है कि इतनी छोटी उम्र में इतना दमदार एक्टिंग! उधर छोटा भाई सच में घबराया हुआ दिखता है. उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है, जैसे उसे लग रहा हो कि वह सच में किसी मुसीबत में फंस गया है. यही मासूमियत इस वीडियो को और ज्यादा मजेदार बना देती है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

A hilarious video from China shows a little girl holding her younger brother ‘hostage’ while demanding candy from their mom. pic.twitter.com/bWLUNKimQt — Massimo (@Rainmaker1973) April 29, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

मां की हालत भी देखने लायक होती है. पहले तो वह इस पूरे सीन को समझने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसे ‘सरेंडर’ करना पड़ता है. यानी बेटी की डिमांड पूरी करनी ही पड़ती है. इंटरनेट पर यूजर्स इस क्लिप पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे साल का सबसे क्यूट किडनैपिंग ड्रामा बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि बच्ची की एक्टिंग किसी प्रोफेशनल से कम नहीं. कई लोगों ने मजाक में लिखा कि इस बच्ची को फिल्मों में मौका मिलना चाहिए. वीडियो एक्स पर @Rainmaker1973 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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