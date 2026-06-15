जेवर एयरपोर्ट पर पायलट की ड्रेस में नजर आईं नन्ही सफा, मन मोह लेगा ये वायरल वीडियो

वीडियो में सफा एयरपोर्ट प्रिमाइसेस के पास पूरे उत्साह के साथ घूमती दिखाई देती है. उसने सफेद शर्ट, काली टाई, कैप और पायलट की वर्दी पहन रखी है.

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नन्ही पायलट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. (photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद प्यारा वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वायरल क्लिप में छोटी बच्ची सफा पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर जेवर एयरपोर्ट पर नजर आ रही है. उसकी मासूम मुस्कान, आत्मविश्वास भरा अंदाज और पायलट जैसी चाल देखकर लोग वीडियो को बार-बार देख रहे हैं. वीडियो में सफा एयरपोर्ट प्रिमाइसेस के पास पूरे उत्साह के साथ घूमती दिखाई देती है. उसने सफेद शर्ट, काली टाई, कैप और पायलट की वर्दी पहन रखी है. उसकी ड्रेसिंग और हावभाव इतने आकर्षक हैं कि वहां मौजूद लोग भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं. कई लोग उसका वीडियो बनाते और उसकी तारीफ करते दिखाई देते हैं.

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गजब का आत्मविश्वास दिखा

सबसे खास बात यह है कि सफा कैमरे के सामने बिल्कुल भी झिझकती नहीं दिखती. वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है और ऐसा लगता है जैसे वह सचमुच किसी उड़ान की तैयारी कर रही हो. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उसकी तुलना भविष्य की पायलट से कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई उसे “फ्यूचर कैप्टन” बता रहा है तो कोई उसकी मासूमियत का दीवाना हो गया है. कई लोगों का कहना है कि बच्चों के सपनों को बचपन से ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सफा इसका खूबसूरत उदाहरण है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Little girl dressed as a pilot steals the spotlight at the launch of Noida International Airport ✈️‍✈️ pic.twitter.com/JPQ4vs1IZV — Greater Noida West (@GreaterNoidaW) June 15, 2026

मालूम हो इंटरनेट पर रोजाना हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो अपनी सादगी और मासूमियत की वजह से लोगों के दिल में जगह बना लेते हैं. नन्ही सफा का यह वीडियो भी उन्हीं चुनिंदा क्लिप्स में शामिल हो गया है, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है.