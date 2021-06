Lizard Eating Banana: किसी छिपकली को केला खाते देखा है आपने? अगर आप सोच रहे हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है तो वायरल वीडियो देखकर आपके दिमाग का दही हो जाएगा. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है. छिपकली को केला इतना पसंद है! Also Read - Dulhan Video Viral: स्टेज पर दुल्हन के साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करने लगा लड़का, देखता रह गया दूल्हा

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये सच है…

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक लड़की है. उसने हाथ में छिपकली पकड़ रखी है. वो छिपकली को केला मसलकर खिला रही है.

पहले तो छिपकली आनाकानी करती है और फिर बड़े चाव से केला खा जाती है. एक ही बार में पूरा खा लेती है मानों केला उसका पसंदीदा खाना हो.

वीडियो को इंस्टाग्राम पर The Reptile Zoo ने शेयर किया है. शेयर करते हुए कैप्शन लिखा,

Have you ever seen a gecko eat banana well now you have

देखें वायरल वीडियो-

एक दिन पहले शेयर किए गए इस पोस्ट को 14,000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. लोग छिपकली के इस टेस्ट को देखकर हैरान हो रहे हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

बता दें कि इस वीडियो में जो छिपकली दिख रही है वो गेकोस इन्फ्राऑर्डर गेकोटा से संबंधित छोटी छिपकलियां हैं. ये मुख्य रूप से गर्म जलवायु में पाई जाती हैं.