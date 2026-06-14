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लोको पायलट को ट्रेन से उतारा फिर जबरन करा दी शादी, इधर ट्रैक पर घंटों खड़ी रही ट्रेन | देखिए वीडियो

घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं. कई यूजर्स इसे बिहार की कथित पुरानी पकड़वा विवाह परंपरा की वापसी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 14, 2026, 5:46 PM IST
Viral Video Today
वायरल वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. (photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो बिहार के बेगूसराय जिले का है. दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने चलती ट्रेन को रुकवाया और फिर लोको पायलट को नीचे उतारकर उसकी शादी करा दी. इस घटना की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि देशभर में हो रही है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे पुराने दौर के चर्चित ‘पकड़वा विवाह’ से जोड़ना शुरू कर दिया.बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब एक ट्रेन सिमरिया क्षेत्र से गुजर रही थी. इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग ट्रैक के आसपास जमा हो गए. देखते ही देखते ट्रेन को रोक दिया गया और लोको पायलट को नीचे बुलाया गया. सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक इसके बाद उसे पास के विवाह समारोह में ले जाया गया, जहां शादी की रस्में पूरी कराई गईं. हालांकि वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्य और वायरल दावों को लेकर अलग-अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं.

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पकड़वा विवाह से जोड़ रहे लोग

घटना से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं. कई यूजर्स इसे बिहार की कथित पुरानी पकड़वा विवाह परंपरा की वापसी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है. इसी वजह से वीडियो को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. वायरल वीडियो के बाद लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लोको पायलट को ट्रेन से उतारा गया था, तो ट्रेन का क्या हुआ. बताया गया है कि ट्रेन कुछ समय तक ट्रैक पर खड़ी रही, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों को लेकर अब भी अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं.

यहां देखें वीडियो

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इंडिया डॉट कॉम हिंदी वायरल वीडियो के दावों की पुष्टि नहीं करता है. इधर सोशल मीडिया पर इस मामले ने बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं, जबकि कई यूजर्स रेलवे सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर maithil_sansaar नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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