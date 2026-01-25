By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: लोको पायलट ने इतनी मधुर आवाज में सुनाया गना, सुनकर फैन हो गई दुनिया | देखें वीडियो
Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि लोको पायलट ने इतनी जबरदस्त आवाज में गाना गया जिसे सुनकर सोशल मीडिया उसका फैन हो गया.
Viral Video: हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है. भले ही वो किसी भी प्रोफेशन में चला जाए. समय आने पर वो अपने टैलेंट को जरूर दुनिया के सामने रखता है. अभी एक ऐसे ही शख्स का टैलेंट इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है. दरअसल इस वीडियो में एक बंदा इतना शानदार गाना गाता नजर आता है कि सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा. दिलचस्प बात ये है कि ये बंदा रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट है. उसका प्रोफेशन भले ही कुछ और है, लेकिन उसने अपने टैलेंट को दबाया नहीं बल्कि उसे दुनिया के सामने रखा और सबका दिल जीत लिया.
बस में चुपचाप खड़े यात्री पर ही लगा दिया इल्जाम, सहम कर बोला लड़का- पुरुष समाज डरा हुआ है आंटी जी | देखें VIDEO
लोको पायलट ने गजब आवाज में गया गाना
वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोको पायलट की ड्रेस पहने कुछ लोग क्लासरूम में बैठे हैं. शायद उनकी ट्रेनिंग चल रही है. उसी में एक ऐसा शख्स भी होता है, जो अपने सिंगिंग टैलेंट को वहां सबके सामने रखता है और सबको हैरान कर देता है. उसने बिल्कुल सहज अंदाज में ‘कितनी चाहत छुपाए बैठे हैं’ गाना गाया. उसके सुर बिल्कुल सटीक बैठते हैं और शब्दों में भावना साफ झलकती है. इस शानदार सिंगर का नाम राजीव बताया जा रहा है और वो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हैं.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
इस सिंगिंग वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर raushansingh___ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे अब तक एक लाख 60 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है, जबकि 9 हजार से अधिक लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. वीडियो देख किसी ने कहा कि नौकरी देती तो सबकुछ है, पर ऐसे टैलेंट को दबा देती है. एक यूजर ने लिखा अच्छा गाया आपने’, तो किसी ने कहा कि ‘भाई अच्छी आवाज है. काम करो वोकल पर, तुम अच्छा गा सकते हो’. इसी तरह कुछ अन्य यूजर्स ने भी उसके गाने और आवाज की तारीफ की है.