Loot Ka Video: लकड़ी लेकर दुकान लूटने पहुंच गया नकाबपोश बदमाश, मगर जो हुआ जिंदगी में नहीं देखा होगा- देखें वीडियो

Loot Ka Video: सोशल मीडिया पर चोरी और लूट की घटनाओं के दृश्य भी देखने को मिलते रहते हैं. कोई बंदूक की नोंक पर तो कोई चाकू की नोंक पर इन घटनाओं को अंजाम देने पहुंच जाता है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है वो एकदम हैरान कर देने वाला है. वीडियो एक नकाबपोश बदमाश से जुड़ा है, जो दुकान लूटने के लिए पहुंच जाता है. मगर मौके पर जो कुछ हुआ कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा. लूट की घटना से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान में एक महिला दुकानदार से बातें कर रही होती है. तभी एक शख्स झटके से दरवाजा खोलता है. उसने नकाब पहन रखा है. देखते ही देखते वो अपने बैग से एक लकड़ी निकाल लेता है और दुकानदार को धमकाने लगता है. पहली नजर में लगता है कि उसने बंदूक निकाला होगा. लेकिन गौर से देखने पर साफ पता चलता है कि उसने लकड़ी निकाली है. बगल में खड़ी महिला बदमाश से भिड़ने लगती है.