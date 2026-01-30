  • Hindi
Lootere Ka Video: गलत आदमी को लूटने पहुंच गए लुटेरे, ऐसा हाल हुआ बेचारे उल्टे पांव भाग निकले | देखें वीडियो

Lootere Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लुटेरों को एक शख्स ने नानी याद दिला दी. उसने जो किया बार-बार देखा जा रहा है.

Lootere Ka Video: चोरी-लूट से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब अपलोड किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले हर सीन लोगों को चौंकाने का काम करते हैं. कई बार चोर और लुटेरे अपनी ही बिछाए जाल में फंस जाते हैं. कुछ इसी तरह का नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो हंसी रोक पाए. वीडियो दो लुटेरों से जुड़ा है. दोनों प्लान बनाकर कार में बैठे शख्स को लूटना चाहते थे. मगर उन्हें क्या पता था कि जिसे वो लूटना चाहते थे वो उनसे भी बड़ा खिलाड़ी निकलेगा. वीडियो में दिखा हर एक सीन लोगों को लोटपोट कर रहा है.

लूट करना पड़ा भारी
वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाइक पर सवार होकर दो लुटेरे आए. दोनों एक कार के आगे अपनी बाइक लगा देते हैं. उनमें से एक के हाथ में तलवार जैसा कोई हथियार था. वो उसी हथियार को लेकर कार में बैठे शख्स को धमकाने पहुंच जाता है. फिर क्या था जैसे ही वो उसके पास जाता है शख्स बंदूक निकाल लेता है. कार में बैठे शख्स के हाथ में बंदूक देखकर लुटेरे की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है. वो तुरंत अपने साथ के साथ बाइक पर बैठकर भागने लगता है. मगर कार में बैठे शख्स ने उन्हें यहां भी डरा दिया.

शख्स ने की हालत खराब
लुटेरे जैसे ही बाइक पर बैठे शख्स ने पटाखे में आग लगाकर उनकी ओर फेंक दिया. पटाखा जैसे ही फटा लुटेरों को लगा कि गोली चल गई. बेचारे गिरते-पड़ते दोनों मौके से किसी तरह भागे. शख्स ने जिस तरह चालाकी दिखाई उसे देखकर हर कोई लोटपोट हो गया. इसमें लुटेरों की हालत देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘क्या चोर बनेगा रे तू.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘कभी कभी ये नकली बंदूक भी बचा लेती है.’ इसी तरह के फनी रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

यहां देखिए इंस्टाग्राम पर वीडियो:

इस वायरल वीडियो को सैकड़ों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं. इसे comedian_saheb नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

