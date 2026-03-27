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Lootere Ka Video: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय शख्स को लूटने पहुंचे थे लुटेरे, मगर उसने नानी याद दिला दी | देखें वीडियो

Lootere Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह लुटेरे एक इंडियन शख्स को लूटने की कोशिश कर रहे थे. मगर उनका ये दांव उन पर ही भारी पड़ गया.

Fight Ka Video: सोशल मीडिया पर लूट से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. इसमें ऐसा नजारा दिखा कि हर कोई दंग रह गया. इसमें दो लुटेरे एक भारतीय शख्स के साथ लूटपाट करने पहुंचे थे. मगर भारतीय शख्स ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे. उसने अकेले ही दोनों लुटेरों को पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान उसे भी कुछ पंच लगे. मगर फिर भी उसने दोनों की हालत खराब कर दी. अब यह वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है. इस पर नेटिजन्स के खूब रिएक्शन भी आ रहे हैं.

लुटेरों से भिड़ा शख्स

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि लुटेरे उसे घेरते हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटता. वो अकेले ही उनका सामना करना शुरू कर देता है. थोड़ी देर बाद उसका दोस्त भी वहां पहुंच गया. फिर दोनों भारतीयों ने मिलकर लुटेरों को खूब पीटा. दोनों ने लुटेरों को अच्छा सबक सिखाया. लुटेरे त्राहिमाम करते हुए भागने की कोशिश करने लगे और अंत में अपनी गाड़ी में बैठकर भाग निकले. यह वीडियो सोशल मीडिया पर हजारों बार शेयर हो चुका है. लोग भारतीय शख्स और उसके दोस्त की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:

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ऑस्ट्रेलिया की घटना

वीडियो को देखकर कई यूजर्स लिख रहे हैं कि लुटरों ने गलत व्यक्ति को निशाना बनाया. एक ने लिखा है, ‘भारतीयों से पंगा वैसे भी बहुत महंगा पड़ता है.’ यह घटना ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के स्कोर्सबी इलाके की बताई जा रही है. भारतीय लड़कों ने साबित कर दिया कि बहादुरी और एकजुटता से कोई भी खतरा टाला जा सकता है. कुल मिलाकर यह वीडियो साहस की मिसाल बन गया है. वीडियो को news.that.matters नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं.

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