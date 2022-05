कोरोना संकट के बीच देश में Fake News का चलन भी काफी बढ़ गया है. सोशल मीडिया (Social Media) पर तमाम ऐसे दावे किये जाते हैं, जिन्हें देखकर आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि ये सही है या गलत? इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा हो जिसमें लॉटरी जीतने को लेकर दावे किये जा रहे हैं. धोखेबाज झूठे मेल और SMS भेजकर लॉटरी जीतने का दावा करते हैं. मैसेज में कहा जाता है कि आपने लॉटरी जीती है और आपके हाथ ‘Jackpot’ लगा है. इसके एवज में आपसे आपकी व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी मांग ली जाती है. PIB Fact Check ने इसे लेकर लोगों को सचेत किया है.Also Read - Fact Check: क्या आपके बटुए में मौजूद 500 रुपये का नोट नकली तो नहीं? जानें क्या कहता है RBI

E-mails and messages are being circulated by fraudsters with a false claim that the recipient has won a lottery.#PIBFactCheck

▶️Beware of such lottery scams!

▶️Do not share your personal or financial information on such calls, emails and messages. pic.twitter.com/5Ypeq2ZF0I

