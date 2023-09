'मैं लव जिहाद, बलात्कार, जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हूं', पीड़िता ने X पर पुलिस से मांगी मदद

कर्नाटक पुलिस ने एक महिला द्वारा सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किए गए ‘लव जिहाद’ और यौन शोषण के मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. महिला ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया, ‘सर, मैं लव जिहाद, बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध और जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार हूं. कृपया मुझे बेंगलुरु में तुरंत पुलिस सहायता प्रदान करें क्योंकि मेरी जान खतरे में है.’

पोस्ट में बेंगलुरु पुलिस, कर्नाटक डीजीपी और प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग किया गया था. बेंगलुरु पुलिस ने पीड़िता से आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को उसकी याचिका भेजने के लिए आवासीय पते का विवरण साझा करने के लिए कहा था. पीड़िता ने गुरुवार को ताजा पोस्ट में बेंगलुरु के डीसीपी व्हाइटफील्ड को धन्यवाद दिया. पोस्ट में लिखा है, ‘धन्यवाद, मैं पुलिस इंस्पेक्टर के संपर्क में हूं और वह मेरी प्राथमिकी को प्राथमिकता दे रहे हैं. मुझे और मेरे परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है.’

@PoliceBangalore @DgpKarnataka @PMOIndia Sir I am victim of love jihad, rape, un-natural sex and forceful religious conversion kindly provide me police help in Bangalore immediately as my life is in danger — Gupta Bharat (@artiniart1) September 6, 2023

पीड़िता ने आगे कहा, ‘मैं मीडिया की कोई दखलअंदाजी नहीं चाहती. पुलिस अच्छी तरह से देखभाल कर रही है.’ पीड़िता ने पहले भाजपा अल्पसंख्यक नेता, राज्य समिति सदस्य नाजिया इलाही खान को कई पोस्ट टैग किए थे. पीड़िता ने पोस्ट किया, ‘मैं लव जिहाद पीड़िता हूं, क्या आप कृपया मेरा मामला सुन सकती हैं और मेरा केस लड़ सकती हैं.’